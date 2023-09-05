تراجع صادرات تونس من الغلال إلى ليبيا

صدرت تونس 26,396 طنا من الغلال، من الأول من يناير إلى الـ4 من سبتمبر 2023، مسجلة تراجعاً بنسبة 44،7 % مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي 2022.

ويعود هذا الانخفاض بحسب المجمع المهني التونسي للغلال، إلى تراجع كميات الغلال المصدرة إلى ليبيا، التي انخفضت من 38,285 طنا خلال المدة ذاتها من سنة 2022، إلى 19,385 طنا حاليا.

وقال المصدر ذاته، إن السوق الليبية، التي تستحوذ لوحدها على حوالي 73،5% من صادرات الغلال التونسية، استوردت خلال الموسم الحالي 8022 طنا من الخوخ و3461 طنا من العوينة و3423 من المشمش.

واحتلت إيطاليا المرتبة الثانية في صادرات الغلال التونسية، التي استوردت نحو 4817 طنا، بحسب بيانات الموقع نفسه.