ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد قرارات السعودية وروسيا بتمديد خفض الإنتاج والصادرات 3 أشهر إضافية.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ ‏نوفمبر الماضي، بعدما أعلنت السعودية وروسيا تمديدا جديدا لتخفيضات ‏الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام، مما أثار قلق المستثمرين حيال نقص محتمل في ‏المعروض خلال ارتفاع الطلب على النفط في الشتاء.‏

وأعلنت السعودية تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا والذي دخل حيز التنفيذ في شهر يوليو وتم تمديده ليشمل أغسطس وسبتمبر، لمدة 3 أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023، كما قررت روسيا تمديد خفض صارداتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا، الذي تم اعتماده في سبتمبر حتى نهاية عام 2023.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بـ1.04 دولار للبرميل أو 1.2% لتبلغ عند ‏التسوية 90.04 دولار للبرميل، وهذه هي المرة الأولى التي تستقر فيها فوق ‏مستوى 90 دولارا منذ 16 نوفمبر 2022، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.14 دولار أو ‏‏1.3% لتبلغ عند التسوية 86.69 دولار للبرميل، وهو أيضا أعلى مستوى لها في ‏‏10 أشهر.‏

The post أسعار النفط تُسجل أعلى مستوى في 10 أشهر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا