زيادة غير مسبوقة في معدل السفن القادمة لميناء بنغازي البحري خلال شهر أغسطس

بنغازي 05 سبتمبر 2023 (وال) – كشف مدير مكتب المناولة بميناء بنغازي البحري شريف عون عن عدد وحركة السفن القادمة للميناء خلال شهر أغسطس.

وأكد عون أن هناك زيادة غير مسبوقة في حركة السفن الواردة لميناء بنغازي البحري خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك منذ إعلان تحرير المدينة من الإرهاب إلى يومنا هذا .

تابع المسؤول في تصريحه لوكالة الأنباء الليبية أن عدد السفن التي رست على رصيف المنطقة الحرة جليانة قد بلغ “51” سفينة محملة بعديد من البضائع.

وقدم المسؤول شرح مفصل للسفن التي قام العاملون بالمنطقة الحرة على تفريغها في وقت قياسي مما جعل الوكلاء الملاحيين يمنحون شهادات شكر وتقدير للعاملين بالميناء، حيث بلغ عدد سفن الحاويات 27 سفينة، وسفن الحبوب 13 سفينة، والسفن المحملة بالسيارات بلغت 4 سفن، أما السفن المحملة بمادة الأسمنت السائب 3 سفن، وبالنسبة للسفن المحملة بالمعدات وقطع الغيار فعددها 4 سفن، وقد اعتمدنا آلية عمل بحيث لا تتوقف أعمال المناولة والتخزين وتسليم البضائع لأصحابها، ونحن نعمل طيلة 24 ساعة متواصلة.

ولفت عون إلى أنه يستثنى من القائمة السفن القادمة للرصيف النفطي .

يذكر أن هذه الزيادة في حركة السفن القادمة لميناء بنغازي تأتي بعد إعلان ميناء جليانة منطقة تجارية حرة. (وال – بنغازي) هـ ع

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