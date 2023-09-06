تغيير ملحوظ.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 06 سبتمبر 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 06 سبتمبر 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8496 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2075 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1017 دينار، والدولار الكندي 3.557 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1808 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2928 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3203 دينار، والدينار التونسي 1.5554 دينار، والدرهم المغربي 0.4765 دينار ليبي.