ليبيا في صدارة دول العالم في استهلاك المياه للفرد الواحد بمعدل 3 أضعاف

احتلت ليبيا الصدارة عربيا في معدل استهلاك المياه بالمنطقة العربية والعالم بنحو 2392 لترا للفرد الواحد يوميا.

وقالت الأمم المتحدة في منشور عبر حسابها الرسمي إن ليبيا تستهلك أكثر من 80% من مواردها المائية القابلة للتجدد، على الرغم من أنها من بين أكثر بلدان العالم المهددة بالإجهاد المائي.

وأضافت الأمم المتحدة أن كميات المياه المستهلكة تقدر بـ3 أضعاف معدل استهلاك الفرد في الوطن العربي وفق التقرير .

وعدت الأمم المتحدة هدر المياه في ليبيا يشكل أحد المظاهر المقلقة للاستهلاك غير المستدام، داعية إلى تبني أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة لتوفير المياه.

وصُنفت ليبيا من ضمن أكثر 20 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم، ومن أكثر الدول العربية تهديدا بشح المياه إلى جانب لبنان والبحرين وقطر وسوريا

كما أشار التقرير إلى أن 97% من إجمالي الموارد المستخدمة في ليبيا من المياه الجوفية غير المتجددة، وسط تحذيرات دولية من موجات جفاف كل 5 سنوات

المصدر: الأمم المتحدة في ليبيا

