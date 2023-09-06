المصرف المركزي يفسر بند حوالات واعتمادات لصالح جهات أخرى .. تعرف عليها

بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي 16 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي 25.8 مليار دولار.

كما شهدت الإيرادات المحلية تدني خلال شهر أغسطس 2023؛ حيث بلغت إيرادات الجمارك حوالي 4 مليون دينار، وبلغت إيرادات الضرائب حوالي 11 مليون دينار، وإيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية (صفر).

وتمثل المرتبات62% من إجمالي الإنفاق خلال الفترة منها مبلغ 15.5 مليار دينار، حيث أحيل إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن ، ويمثل نسبة 41% من إجمالي باب المرتبات.

أما بند الحوالات “لصالح جهات أخرى” الوارد في جدول استخدامات النقد الأجنبي بقيمة 522 مليون دولار يمثل مصروفات لأهم الجهات العامة : جهاز خدمات الإسعاف الطائر – الجهاز التنفيذي للطيران الخاص – أجهزة رقابية – مركز طب الميدان – مساهمات وزارة الخارجية.

وبند “اعتمادات لصالح جهات أخرى” بقيمة 204 مليون دولار الوارد في جدول استخدامات النقد الأجنبي يشمل أهم الجهات (وزارة الصحة – وزارة المواصلات – جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات – جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية – الجهاز التنفيذي للطيران الخاص – الإدارة العامة للجوازات والجنسية – مصلحة الطيران المدني – وزارة الداخلية – مشروع النهر الصناعي – جهاز الاسعاف الطائر).

كما تخصم فاتورة المحروقات من مبيعات النفط من قبل المؤسسة الوطنية للنفط مباشرة منذ نوفمبر وفق تقرير مصرف ليبيا المركزي .

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