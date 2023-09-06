مصرف ليبي يعلن مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في الفروع

أعلن مصرف شمال افريقيا، اليوم الاربعاء بأن السيولة متوفرة اليوم والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :

السيولة متوفرة اليوم الاربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023 والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :

الفرع الرئيسي طرابلس .

فرع تاجوراء.

فرع سوق الجمعة .

فرع قصر بن غشير .

فرع حي الأندلس .

فرع جنزور .

فرع أبو سليم .

وكالة صلاح الدين .

وكالة سيدي السائح .

وكالة وادي الربيع .

وكالة سوق الخميس امسيحل .

وكالة معيتيقة .

وكالة اسبيعة .

وكالة رقدالين .

فرع صرمان .

فرع وادي الشاطئ .

فرع قصر الأخيار .

فرع سرت .

فرع نالوت .

فرع جادو .

فرع تاورغاء .

وكالة بني وليد .

مع تقديم كافة الخدمات المصرفية :

🔸 فتح حسابات.

🔸تقديم كافة الخدمات الإلكترونية للعملاء.

ملاحظة يطلب إحضار الإثبات الشخصي عند عملية السحب.

علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:

‏‎- السقف اليومي 1000 دينار.

‏‎وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.

‏‎- السقف الاسبوعي 3000 دينار.

‏‎- السقف الشهري 5000 دينار.