مصرف ليبي يعلن مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في الفروع

أعلن مصرف شمال افريقيا، اليوم الاربعاء بأن السيولة متوفرة اليوم والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :
السيولة متوفرة اليوم الاربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023 والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :
الفرع الرئيسي طرابلس .
فرع تاجوراء.
فرع سوق الجمعة .
فرع قصر بن غشير .
فرع حي الأندلس .
فرع جنزور .
فرع أبو سليم .
وكالة صلاح الدين .
وكالة سيدي السائح .
وكالة وادي الربيع .
وكالة سوق الخميس امسيحل .
وكالة معيتيقة .
وكالة اسبيعة .
وكالة رقدالين .
فرع صرمان .
فرع وادي الشاطئ .
فرع قصر الأخيار .
فرع سرت .
فرع نالوت .
فرع جادو .
فرع تاورغاء .
وكالة بني وليد .
مع تقديم كافة الخدمات المصرفية :
🔸 فتح حسابات.
🔸تقديم كافة الخدمات الإلكترونية للعملاء.
ملاحظة يطلب إحضار الإثبات الشخصي عند عملية السحب.
علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
- السقف اليومي 1000 دينار.
وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
- السقف الشهري 5000 دينار.
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