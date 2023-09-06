الشؤون الاجتماعية تعلن تسليم “21” ألف بطاقة إيفاء جديدة

طرابلس 06 سبتمبر 2023 (وال) – أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية عن استلام رئيس لجنة استلام البطاقات بإدارة الفروع “21” ألف بطاقة إيفاء جديدة .

وذكر الوزارة في بيان لها اليوم على صفحتها على فيسبوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار استمرار الوزارة في مشروع منحة الزوجة والأولاد .

وأشارت إلى أن البطاقات التي تم تسليمها سيتم توزيعها كل حسب الفرع التابع له .

وقدمت الوزارة الشكر إلى اللجنة المشرفة على استلام وتسليم بطاقات إيفاء وإدارة الفروع ومصرف الجمهورية على تعاونهم في تسهيل إصدار وتسليم البطاقات. (وال – طرابلس)

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