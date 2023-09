خاص.. “مراجع غيث” لتبادل: المركزي لم ينشر القوائم المالية الخاصة به منذ عام 2010

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق “مراجع غيث” في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية، المركزي لم يقوم بنشر أو إعداد القوائم المالية منذ عام 2010، للمصرف حتي بدون مراجعة ويكتب عليها غير مراجعة، حيث أنه يتعلل بعدم انتهاء ديوان المحاسبة بعدم استكمال المراجعة التقرير نفسه ليس فيه جديد نفس الأخطاء وعدم الشفافية.

وأكد “غيث” أنه ليس من اختصاص المصرف نشر هذا التقرير فهذا اختصاص أصيل لوزارة المالية، مقتبساً مثل دارج يقول “الحره اول ما تزرب تزرب بيتها”.

