البدء في تنفيذ صيانة الطريق الخدمي شارع الصالات ووسط مدينة سرت

سرت 06 سبتمبر 2023 (وال)- انطلقت ببلدية سرت المرحلة الأولى في أعمال صيانة الطريق الخدمي شارع الصالات ووسط المدينة بمحلة الرباط.

هذا وقد حضر البدء أعمال التنفيذ عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومدير جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق بسرت م. كمال سليمان، وعضو المجلس البلدي مخلوف حامد.

وذكرت مصادر إعلامية بالبلدية لمراسل “وال”، أن هذا المشروع ضمن مشاريع عودة الحياة التي تنفدها حكومة الوحدة الوطنية بإشراف جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفذه شركة إعمار الأماكن المتخصصة.

وأشارت إلى أن هذا المشروع؛ هو توسعة الطريق الخدمي من مفترق رقم (2) حتى جسر المشاة بجوار مدرسة سرت المركزية.(وال – سرت)

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