تصدير 12 ألف طن من الحديد إلى مصر

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الأربعاء، عن الشروع في شحن سفينتين راسيتين بميناء الشركة في مدينة مصراتة، بـ12 ألف طن من الحديد المقولب على الساخن HBI لتصديرها إلى مصر.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن ذلك يأتي في نفس الوقت الذي تستمر فيه عمليات تفريغ مكورات خام الحديد على مدار 54 ساعة متواصلة من سفينة قادمة من البرازيل.

وكانت سفينة شحن ضخمة تحمل على متنها 150 ألف طن من مكورات خام الحديد قادمة من البرازيل قد رست أمس الثلاثاء بميناء الشركة.

وأشارت الشركة أن تزامن عمليتي الشحن والتفريغ جاء بعد مد الرصيف إلى 1080 مترا وذلك ضمن خطة تطوير البنى التحتية بالشركة.

يُشار إلى أن الشركة الليبية للحديد والصلب هي أحد أكبر الشركات في مجال صناعة الحديد والصلب في شمال أفريقيا، وهي شركة حكومية مملوكة للدولة الليبية وتتخذ من مدينة مصراتة مقرا لها.

ووُضِع حجر الأساس لهذا المصنع في 18 سبتمبر 1979، وبدأ الإنتاج في سنة 1989، ويعتبر هو الواجهة الرئيسية لصناعة الحديد والصلب في ليبيا، ويقع على مساحة 1200 هكتار شرق مدينة مصراتة.

وتسعى الشركة الليبية للحديد والصلب أن تكون إحدى شركات الحديد والصلب الرائدة إقليميا ودوليا من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمادية، وتبني تقنيات حديثة ومتطورة صديقة للبيئة تفي بمتطلبات الزبائن وتحسن اقتصادياتها وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية و العالمية، بحسب مسؤولي الشركة.

