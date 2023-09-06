مع مباشرة عمله بليبيا.. “ديلي ميل” تكشف عن بروفيسور ليبي متسبب في 200 خطأ طبي

قال وزير الصحة الاسكتلندي مايكل ماثيسون أن الجراح الليبي “سام الجميل” الذي أجرى عمليات جراحية فاشلة على مئات المرضى قد يتم تسليمه إلى اسكتلندا.

ووفق موقع ديلي ميل فإن البروفيسور سام الجميل يعمل حاليًا في ليبيا بعد أن تم تعليقه من NHS Tayside في عام 2013.

وقال مايكل ماثيسون إن تقرير العناية الواجبة الأخير من NHS Tayside تؤكد تسبب جراح الأعصاب الاستشاري السابق لقضايا خطيرة مثيرة للقلق.

يعتقد النشطاء، الذين تعرض الكثير منهم لإصابات غيرت حياتهم، أن أكثر من 200 مريض ربما تعرضوا للأذى على يد البروفيسور الجميل، الذي عمل في مجلس الصحة في تايسايد بين عامي 1995 و2013، عندما تم إيقافه عن العمل بعد ثلاثة أشهر من “الإشراف غير المباشر”.

واعتبر هذا الإشراف “غير كاف” من قبل تقرير NHS Tayside الذي صدر الأسبوع الماضي، وربما أجرى عمليات جراحية لأكثر من 100 مريض خلال فترة الشكوى .

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