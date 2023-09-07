اختتام دورة تأهيلية لرفع كفاءة المراقبين الماليين بمختلف الأجهزة بسرت

سرت 07 سبتمبر 2023(وال)- اختتمت مراقبة الخدمات المالية بسرت، دورة تأهيلية لرفع كفاءة المراقبين الماليين بمختلف الأجهزة والقطاعات.

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية بالمراقبة صالحين أبو ستة – لمراسل “وال” – إن الدورة تواصلت على مدى أسبوعين، تلقى خلالها المراقبين الماليين محاضرات نظرية وتطبيقات، تناولت مهام وواجبات المراقب المالي، وكيفية إعداد الموازنة العامة وإقفال الحسابات الختامية ومعالجة الأخطاء المحاسبة.

وأضاف أن هذه المحاضرات ألقاها أساتذة وخبراء في الجانب المالي هم: الأستاذ المحاضر محمد الشكربي، والأستاذ المحاضر محمد أحمد أبو جلالة.

وأوضح أن الدورة شارك فيه عدد 26 مراقبًا ماليًا ومساعد مراقب.

في ختام الدورة؛ تم توزيع شهادات الشكر والمشاركة في الفعّاليات، بحضور مراقب الخدمات المالية مسعود أبو دبوس، ومدير الإدارات بالمراقبة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال