ارتفاع للدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 07 سبتمبر 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 07 سبتمبر 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8562 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2073 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0727 دينار، والدولار الكندي 3.5608 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1811 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2947 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3221 دينار، والدينار التونسي 1.5533 دينار، والدرهم المغربي 0.4767 دينار ليبي.