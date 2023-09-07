مدير جهاز الحرس البلدي يبحث سيّر عمل فروع الجنوبية

سبها 07 سبتمبر 2023 (وال)- عقد مدير عام جهاز الحرس البلدي اللواء “رجب قطوسة” الخميس، اجتماعًا في مدينة أوباري بمديري وأعضاء جهاز الحرس البلدي ببلديات المنطقة الجنوبية.

هذا وتركز الاجتماع الذي حضره أيضًا عضو المجلس البلدي عليتن سلهاب، ورئيس مجلس أعيان بلدية أوباري عمر الصالحين، ومدير مديرية الحرس البلدي بالمنطقة، حول سير العمل بهذه الفروع والوقوف على العقبات التي تواجهها، والبحث في سُبل تذليلها.

كما تم بحث آلية دعم فروع الجهاز بجميع متطلبات العمل من آليات وأثاث، وغيرها من التجهيزات التي تمكن من سير العمل بالمنطقة الجنوبية، بما يمكنها من القيام بمهامها في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، إلى جانب عديد الاختصاصات المناطة على الوجه الأكمل.

كما تناول الاجتماع الاستعدادات للتحضير لتخريج الدفعة الأولى من المنتسبين الجدد البالغ عددهم قرابة (500) منتسب من مختلف مناطق الجنوب، وتحديد موعد التخريج مطلع الأسبوع القادم في بلدية أوباري. (وال)

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