“الدبيبة” يطالب الجهات التابعة له التقيد بأحكام القانون المالي للدولة

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” من جميع الوزارات والوحدات الإدارية التابعة لها التقيد بأحكام قانون النظام المالي، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وقانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بشروط اصدار قرارات شغل الوظائف.

وخصوصا توفر الوظيفة الشاغرة بالملاك الوظيفي للوحدة الإدارية والتغطية المالية اللازمة على نحو ما سبق ذكره .

كما يعد باطلاً أي إجراء يصدر بالمخالفة للتشريعات النافذة ولما ورد بهذا المنشور، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المسؤولين عن مخالفة ذلك.

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