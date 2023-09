“نستله” تشترى الحصة الأكبر في شركة “جربو سي آر إم” المصنعة للشوكولاتة الفاخرة في البرازيل.

ووفقاً لما ورد في “رويترز”: أن مجموعة الأغذية السويسرية أعلنت اليوم الخميس، أنها تسعى للتوسع في صناعة الحلويات الفاخرة في العالم.

The post «نستله» تقتحم سوق الشوكولاتة في البرازيل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا