تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 07 سبتمبر 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 07 سبتمبر 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 07 سبتمبر 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8684 د‫.‬ل – للبيع – 4.8441 د.ل للشراء ▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.2000 ~ 5.1950 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5700 ~ 5.5300 دينار ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار ▪️ الباوند = 6.45 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.2050 ~ 5.2000 دينار ▪️ دولار حوالة دبي =

كاش دبي 5.230 دينار تحويل يورو لتركيا

+04.00 ~05.00 قروش ▪️ الليرة التركية

0.19 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار ▪️ الدينار الاردني

7.30 دينار ▪️ فضة كسر ب2.60 ~2.90 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب236.50 دينار ▪️ الذهب المسبوك = ب241.50 للجرام ▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.25 دينار ▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.25 دينار نسبة سحب البطاقات دولار = 4.30% الدينيز نسبة سحب بطاقات دولار = 3.25% الامان نسبة سحب بطاقات المتحد =3.70% نسبة سحب بطاقات الجمهورية =4.45% الدينار التونسي 🇹🇳

لما بتشري 🇹🇳

1000 دينار ليبي =610 دينار تونسي

لما بتحوّل من ليبيا لتونس 🇹🇳

1000 دينار ليبي =600 دينار تونسي الجنيه المصري 🇪🇬

لما بتحوّل من ليبيا لمصر 🇪🇬

1000 دينار ليبي = 7600 جنيه مصري

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