وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية يتفقد سير العمل بميناء طرابلس البحري

طرابلس 07 سبتمبر 2023 م (وال) – قام وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد سالم الشهوبي ” أمس الأربعاء بجولة تفقدية لميناء طرابلس البحري رافقه فيها مدير ميناء طرابلس البحري ومدير منفذ الميناء.

وتابع الوزير في جولته سير العمل بأرصفة الميناء وساحات الحاويات واطلع على حركة السفن ونقل البضائع وموقع تصنيع حاجز الامواج واستمع لشروح من مدير الميناء عن سير العمل اليومي بالميناء.

وشدد الوزير في ختام جولته على ضرورة الاهتمام بالتطوير المستمر لآليات العمل بالميناء وتسهيل حركة السفن والمناولة ووضع معالجات سريعة للعراقيل التي قد تنشأ وتعيق سير العمل بالميناء. (وال)

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