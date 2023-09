اليوان الصيني يسجل أدنى مستوى له في 16 عاماً وسط مخاوف من تباطؤ النمو

تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في 16 عاماً مقابل الدولار الأميركي، في ظل توقعات تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية.

وفقاً لما أوردته “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس: أنّ سعر صرف اليوان قد بلغ 7.3276 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2007.

وواصلت الصين دعمها القوي لليوان، من دون أن تُظهر أي علامات على تراجع دعم العملة المدارة التي اقتربت من أدنى مستوياتها في 16 عاماً تقريباً.

وحدّد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي اليومي عند مستوى أقوى من المتوقع لليوم 54 على التوالي، وهي أطول فترة في هذا السياق منذ أن بدأت بلومبرغ إجراء المسح اليومي عام 2018.

وأدت عمليات البيع الموسعة إلى انخفاض العملة مقابل الدولار هذا الأسبوع، لتقترب بشكل خطير من الحدود الأدنى لنطاق التحركات اليومية المحدد بـ2 بالمئة.

كما أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الأربعاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 26 مليار يوان (حوالي 3.61 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8 بالمئة.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

يذكر أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت “الخميس” أن صادرات البلاد انخفضت 8.8 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي فيما تراجعت الواردات 7.3 بالمئة، مما يزيد الضغوط على قطاع الصناعات التحويلية الضخم بالبلاد في ظل هبوط الطلب في الداخل والخارج.

