الصحافة الأمريكية تكشف أرقاما جديدة عن ثروة القذافي في الخارج

ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن ثروة معمر القذافي تقدر ضعف مبلغ 144 مليار يورو حيث أفادت معلومات نشرتها صحيفة الأمريكية أن معمر القذافي قام سرا بتهريب مبالغ ضخمة من المال إلى خارج ليبيا وكان المبلغ الذي قدرته الحكومات الغربية بـ 72 مليار يورو .

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين ليبيون فإن الإدارة الأميركية اكتشفت الربيع الماضي أن النظام الليبي لديه حسابات واستثمارات في الولايات المتحدة تبلغ نحو 27 مليار يورو وتم تجميد هذه الأصول بسرعة لمنع نقلها إلى مكان آخر وفي أوروبا صادرت الحكومات الفرنسية والإيطالية والبريطانية والألمانية نحو 22 مليار يورو .

وتابعت الصحيفة بالقول أن القذافي استثمر بكثافة في العديد من البلدان في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وتم وضع معظم هذه الأموال في مؤسسات حكومية ليبية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا الخارجي بالإضافة إلى شركات استثمار مثل محفظة أفريقيا للاستثمار وهكذا كانت هذه الأموال متاحة في أي وقت لعائلة القذافي وأقاربه حسبما أكدت صحيفة لوس أنجلوس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية