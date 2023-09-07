خاص .. ارتفاع معدل السفن القادمة لميناء بنغازي البحري خلال شهر اغسطس

صرح مدير مكتب المناولة “شريف عون” لصحيفة صدى الاقتصادية بأن حركة السفن القادمة لميناء بنغازي البحري خلال شهر اغسطس شهدت زيادة كبيرة في حركة السفن الواردة لميناء بنغازي البحري وذلك منذ إعادة تفعيله بعد انتهاء حرب بنغازي إلى يومنا هذا فقد بلغ عدد السفن التي رست على رصيف المنطقة الحرة جليانة 51 سفينة محملة بعديد البضائع.

وأوضح أن عدد سفن الحاويات بلغ 27 سفينة وسفن الحبوب 13سفينة والسفن المحملة بالسيارات بلغت 4 سفن، اما السفن المحملة بمادة الأسمنت السائب 3 سفن وبالنسبة للسفن المحملة بالمعدات وقطع الغيار فعددها 4 سفن، وقد اعتمدنا آلية عمل بحيث لا تتوقف أعمال المناولة والتخزين وتسليم البضائع لأصحابها

مشيراً إلى استثناء من القائمة السفن القادمة للرصيف النفطي مؤكدا أن هذه الزيادة في حركة السفن القادمة لميناء بنغازي بعد إعلان تحول ميناء جليانة لمنطقة تجارية حرة.

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