المجلس الاجتماعي بوادي عتبة: أزمة الوقود الحالية قد تم حلحلتها لكنها لن تتجاوز شهرين والمشكلة ليست أمنية

قال رئيس المجلس الاجتماعي لبلدية وادي عتبة عبدالقادر صالح إن المنطقة الجنوبية بالكامل تعاني منذ أكثر من 10 سنوات من عدم وجود كميات كافية للوقود.

وأضاف صالح في مداخلة عبر قناة ليبيا الأحرار، أن معاناة وادي عتبة هي جزء من معاناة إقليم فزان، موضحا أن الأزمة الحالية قد تم حلحلتها لكنها لن تتجاوز شهرين ثم تعود لنقطة الصفر من جديد، وفق قوله.

وأشار صالح إلى أن أزمة الوقود في عدم ورود الكميات الكافية للمدن ومناطق الجنوب، لافتا إلى أن هناك معدلا عامّا يجب أن تعمل عليه الدولة الليبية بالكامل.

وأوضح صالح أن المعدل العام للجنوب هو 1,04 لترات للفرد الواحد، مبينا أن عدد سكان وادي عتبة يفوق 26 ألف نسمة وتوجد بها فقط 3 محطات كلها تعاني من مشاكل، فإحداها صغيرة وأخرى تحتاج إلى صيانة وثالثة تبعد عن التجمعات السكانية نحو أكثر من 30 كيلو، حسب قوله.

ودعا صالح إلى توزيع الوقود بمنطقة فزان كلها على أساس التعداد السكاني وإضافة محطات وقود بوادي عتبة حتى تحل مشكلة نقص الوقود في المنطقة بالكامل، وفق وصفه.

وأكد صالح أنه لا توجد مشاكل أمنية بالمنطقة وأن هناك ترتيبا متبعا بنظام البطاقات كل حسب دوره، ونقص الوقود أساسا كان من مستودع مصراتة إلى سبها، حسب قوله.

وتشهد بلدية وادي عتبة أزمة حادة في نقص الوقود، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 6 دنانير في السوق الموازي، مع نقصه الحاد في المنطقة وتعطل وصوله من المستودعات لفترات طويلة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

