الخامسة عالميا.. مشتريات ليبيا من القمح الروسي تتضاعف ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي

أكد اتحاد مصدري الحبوب والقمح في روسيا الخميس، أن مشتريات الحكومة الليبية من القمح الروسي تضاعفت ثلاث مرات خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الحالي.

وأدرج اتحاد مصدري الحبوب والقمح في موسكو، الدولة الليبية ضمن 5 مستوردين رئيسيين خلال الشهرين الأخيرين من العام 2023.

وجاءت ليبيا في المركز الخامس بعد تضاعف مشترياتها ثلاث مرات حتى وصلت 878 ألف طن شهرياً، وخلال شهري يوليو واغسطس من عام 2022 كانت مشتريات ليبيا من القمح الروسي تبلغ نحو 289 ألف طن.

وجاءت في المرتبة الأولى لقائمة مشتري الحبوب الروسية، المملكة العربية السعودية باستيراد نحو 1.323 مليون طن من الحبوب، أي ما يقرب من 1.9 مرة أكثر مما كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي وهو 704 آلاف طن.

تليها في المرتبة الثانية مصر، التي رفعت نسبة مشترياتها 12.1%، أي ما يصل إلى 1.284 مليون طن مقارنة بـ 1.145 مليون طن خلال عام 2022.

وحلت في المرتبة الثالثة تركيا بعد تخفيض وارداتها من القمح الروسي بنسبة 6.7% وهو ما يصل إلى 1.283 مليون طن بعدما كانت تبلغ نحو 1.376 مليون طن على التوالي، وتحلّ إيران الرابعة بشرائها 1.127 مليون طن.