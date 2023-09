الدولار الأميركي يقفز أمام عملات الدول الناشئة

هبطت عملات الدول الناشئة هذا الأسبوع بنسبة 1%، مسجلة خسائر للجلسة الخامسة على التوالي أمام الدولار.

ويأتي ذلك وفقاً لما أوردته “سكاي نيوز عربية”: بضغط من مكاسب الدولار القوية، الذي صعد صوب أعلى مستوى له في ستة أشهر، مع تزايد التوقعات برفع إضافي للفائدة هذا العام.

كما تعرضت عملات الدول الناشئة لضغوط قوية من تراجع قيمة اليوان الصيني، الذي هبط لأدنى مستوى في 16 عاما أمام الدولار.

ورغم تراجع الدولار يوم الجمعة، إلا أنه لا يزال يتجه لتسجيل أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية في نحو 8 سنوات.

ويأتي ذلك مدعوما بمجموعة بيانات قوية عن الاقتصاد الأميركي، والتي جعلت أيضا احتمالات إنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدورة رفع أسعار الفائدة محل شك.

كما تراجع اليوان الصيني في التعاملات المحلية إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007، في ظل تعرضه لضغوط من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج واتساع فجوة العوائد مع الاقتصادات الكبرى.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.1% إلى 104.93 نقطة، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في 6 أشهر سجله في الجلسة السابقة عند 105.15 نقطة.

ويتجه المؤشر لتوسيع مكاسبه للأسبوع الثامن على التوالي بزيادة 0.6% حتى الآن.

وشهد اليورو خسائر على مدى ثمانية أسابيع متتالية، لكنه ارتفع في أحدث التعاملات 0.1% إلى 1.0709 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.0686 دولار أمس الخميس.

وقال “دين سيكوف” كبير خبراء الاقتصاد الكلي والعملات الأجنبية في “نورديا ماركتس”: يصبح الاختلاف النسبي بين الاقتصادين الأميركي والأوروبي موضوعا رئيسيا مرة أخرى وتلاشت مؤخرا قصة انخفاض الدولار.

وأظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع أن قطاع الخدمات الأميركي اكتسب زخما بشكل غير متوقع في أغسطس، وأن طلبات إعانة البطالة بلغت الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها منذ فبراير.

أما في منطقة اليورو، انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بأكثر قليلا من المتوقع في يوليو.

وصعد الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى له سجله خلال ثلاثة أشهر أمس الخميس، وبلغ في أحدث التعاملات 1.2496 دولار، رغم أنه لا يزال يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بأكثر من 0.7%.

وبلغ اليوان في التعاملات داخل الصين 7.3400 مقابل الدولار عند الفتح اليوم الجمعة، ووصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2007 عند 7.3510 مقابل الدولار.

كما تراجع في التعاملات الخارجية وهوى إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 7.3621 أمام الدولار.

وانخفضت قيمة العملة الصينية بشكل مطرد منذ فبراير، إذ أثر التعافي الاقتصادي المتعثر بعد جائحة كوفيد-19 واتساع فجوة العوائد مع الاقتصادات الأخرى، وخاصة الولايات المتحدة، على تدفقات رؤوس الأموال والتجارة.

واستقر الين عند 147.37 مقابل الدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6392 دولار في أحدث التعاملات، لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة واحد بالمئة.

وكذلك الدولار النيوزيلندي يتجه لتسجيل خسارة تقترب من 0.7 بالمئة خلال الأسبوع وجرى تداوله في أحدث التعاملات عند 0.59 دولار.

