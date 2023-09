تراجع إنتاج السكر في تايلاند، ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم، حيث تتوقع انخفاض إنتاجها بنسبة 18% في موسم الحصاد القادم، بسبب الجفاف الشديد.

ووفقاً لما أوردته “سكاي نيوز عربية”، صرّح”رانجسيت هيانجرات” مدير أكبر شركة تايلاندية لإنتاج السكر: أن الإنتاج سينخفض إلى 9 ملايين طن في موسم 2023-2024، من 10.8 ملايين طن هذا الموسم.

وأشار إلى أن النقص المتوقع سيؤثر على سوق الغذاء العالمية، حيث تعد تايلاند ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم، بعد البرازيل.

وقد تساهم الحرارة الشديدة في الهند في أزمة السكر، مما يسلط الضوء على كيفية تأثير تغير المناخ على أسواق الغذاء العالمية.

ويتوقع “رانجسيت”: أن تنخفض صادرات البلاد من السكر إلى 6 ملايين طن العام المقبل من 8 ملايين طن هذا العام.

وقال “رانجسيت”: أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج قصب السكر إلى 82 مليون طن في 2023-2024 من 93.9 مليون طن هذا الموسم بسبب نقص المياه في مناطق الإنتاج الرئيسية.

The post «السكر» يدخل قائمة الأزمة الغذائية العالمية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا