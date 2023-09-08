الدبيبة يُشدّد على التنفيذ الفعّلي لمشاريع التنمية ببلدية طرابلس المركز

طرابلس 08 سبتمبر 2023 (وال)- شدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الخميس، على ضرورة تنفيذ مشاريع التنمية للعام 2023 في بلدية طرابلس المركز وفق الإطار الزمني المحدد.

وأكد الدبيبة عقب زيارته لمقر بلدية طرابلس المركز للاطلاع على مشاريع تطوير البنية التحتية والعمرانية في البلدية، على ضرورة الاهتمام بالرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في العاصمة طرابلس.

وناقش الدبيبة مع عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي، عددا من مشاريع التنمية في المدينة التي جرى إنجازها خلال العام 2022، والمتعلقة بإنشاء مواقف عامة وتطوير الحدائق وصيانة الشوارع المتهالكة ورصفها، وتوصيل مياه الشرب وصيانة خطوط الصرف الصحي وغيرها من أعمال صيانة البنية التحتية والعمرانية.

وحضر الاجتماع كل من وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس محمد إسماعيل، وعدد من وكلاء الوزارات بالحكومة. (وال – طرابلس)

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