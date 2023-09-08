اقتصاد

شركات ألمانية تُناقش في برلين الفرص المتاحة في السوق الليبية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

برلين 08 سبتمبر 2023 (وال)- عقدت شركات ألمانية في العاصمة الألمانية برلين، اجتماعًا لمناقشة التحديات والفرص المتاحة في السوق الليبية، وذلك على هامش مؤتمر السفراء الألمان. وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت – في تغريدة نشرها عبر حساب السفارة الألمانية بموقع “أكس” – إن الاجتماع الذي ضم عددا من الشركات الألمانية التي تتعاون بشكلٍ […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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