تواصل حملات التفتيش على النشاطات الغذائية والدوائية داخل العاصمة طرابلس

حي الأندلس 08 سبتمبر 2023 (وال)- تتواصل بالعاصمة طرابلس، حملات تفتيش واسعة أطلقها مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس، ببلدية حي الأندلس استهدفت النشاطات الغذائية والدوائية، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الليبية.

هذا وأسفرت الحملة عن عدم وجود برنامج دوري لمكافحة الآفات، ووجود دورة مياه تفتح على صالة الشغل مباشرة، ووجود كبدة دواجن بالحويصلات المرارية وهو مخالف للاشتراطات القانونية والصحية، وتم اتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة. (وال – طرابلس)

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