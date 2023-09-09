تواصل الأعمال النهائية لاستكمال ملعب النهر الصناعي بطرابلس

أعلن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية استكمال النهائية لاستكمال ملعب النهر الصناعي بالعاصمة طرابلس،حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 98%، إثر اكتمال أعمال العشب الاصطناعي الذي تم توريده من الخارج وهو من الجيل السادس المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) بواسطة شركة ليمونتا الإيطالية.

وأوضح الجهاز في بيان له أن أبعاد الملعب تتكون من الطول 103 متر العرض 64 متر، ومن المتوقع افتتاحه نهاية شهر سبتمبر الحالي وستكون أولى المنافسات الرياضية فيه بإقامة مباراة كأس السوبر للعام 2022-2023 بين فريقي أهلي طرابلس والاتحاد.