خاص.. “الزوبي” يفصح لصدى عن نتائج إعادة تصدير شحنة غاز بروميد الميثيل المحظور دولياً

عبر مدير مكتب التحري والمعلومات بالهيئة الوطينه لمكافحة الفساد ورئيس اللجنة المركزية بقوة مكافة الارهاب “سراج الزوبي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية

عن ارتياحه للنتائج التي إنتهت إليها أعمال السلطات المختصة عبر تخليصها الدولة الليبيبة من شحنة غاز بروميد الميثيل المحظور دوليا والموصوف بشدة سميته وخطورته على حياة الانسان والحيوان والنبات لما يسسبه من أمراض السرطان وغيرها عبر إعادة تصديره خارج البلاد

والجدير بالذكر أن هذه الشحنة تم ضبطها إثر الاستدلال بوقائع إفراج أحد مسؤولي وزارة البيئة عن شحنة لغاز بروميد الميثيل بشهر يونيو العام العام الماضي.

وأشاد “الزوبي” بالدور الذي قاده مكتب النائب العام ووقوفه سدا منيعا ضد محاولات دخول هذه المواد الخطيرة للبلاد وبالدور المميز الذي قامت به قوة مكافحة الارهاب وأعضاء مكتب التحري والمعلومات بالهيئة بهذا الملف مؤكداً على دور وسائل الأعلام المهم في توعية المواطنين بمخاطر هذه المواد ومنع تداولها.

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