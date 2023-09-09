خاص.. “العامة للكهرباء ” تُشكل غرفة طوارئ هامة.. وهذه الأسباب

أكد الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء “وئام التائب” لصحيفة صدى الاقتصادية أن الشركة قامت بشكيل غرفة طوارئ بشكل عاجل بتعليمات من رئيس مجلس ادارة الشركة “محمد المشاي” وجاءت هذه اللجنة بعد التحذيرات بشأن حدوث منخفض جوي يصحبه رياح قوية عاصفة في المنطقة الوسطى والشرقية استعدادا لأي طارئ.

وأضاف “التائب” أن جميع فرق الصيانة بشركة الكهرباء في حالة تأهب وتعمل بحالة الطوارئ بكل المناطق بمتابعة مباشرة على مدار الساعة من قبل رئيس مجلس الإدارة.

مناشداً المواطنين في كافة البلاد بعدم التعامل بمفردهم مع الأعطال في حال حدوثها جراء المنخفض المتوقع والإبلاغ عنها حفاظًا على أرواحهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية