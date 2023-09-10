جهاز الحرس البلدي يرفع حالة التأهب لمواجهة التوقعات بسوء الأحوال الجوية

بنغازي 09 سبتمبر 2023 (وال)- أصدر رئيس جهاز الحرس البلدي لواء توفيق المسماري السبت، قرارًا برفع حالة التأهب ووضع التدابير اللازمة لمواجهة التوقعات بسوء الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.

قرار المسماري – جاء في كتاب عاجل موجه لمديري الفروع بالمنطقة الممتدة من سرت إلى أمساعد، ومدير فرع إدارة الدعم والدوري، ومدير فرع إدارة الدعم والدوريات الشرقيـة، ومدير فرع إدارة الانضباط والتحري الشرقيـة، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة المنطقة الشرقيـة، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2023 م، بشأن تشكيل لجنة عليا للطوارئ والاستجابة السريعة، وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم ح م 3-211 والمؤرخ في 2023.9.9 م بشأن وضع التدابير اللازمة لمواجهة التوقعات بسوء الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.

وطالب المسماري في كتابه “برفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، والتعميم على جميع منتسبيكم لأخذ العلم بذلك، وتواجدكم وجميع رؤساء المراكز والوحدات التابعة لكم على رأس أعمالكم وبمقراتكم اعتبارًا من هذا اليوم السبت 2023.9.9 م والتواصل المباشر مع عمداء البلديات”.

وتضمن الكتاب: “رؤساء المجالس التسييرية لديكم بحسب الأحوال والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن وفروع هيئة السلامة الوطنية والإدارات الصحية بنطاق اختصاصكم، والانضمام للغرف المشكلة بنطاقكم ودعم ومساندة واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات التي تضمن سلامة الأرواح والممتلكات مع الأخذ في الاعتبار بالتنسيق مع الجهات المختصة التركيز على النقاط الآتية وطرحها وعرضها وإدراجها ضمن اجتماعكم وخطة العمل لديكم، وهي :

1 – التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بسرعة تنظيف مصارف مياه الأمطار ومجاري السيول، وإزالة أي عوائق بها وتحديد بُؤر تجمعات المياه والمعالجة السريعة لها في وقتها.

2 – التنسيق مع شركة خدمات النظافة بالإسراع في نقل القمامة والمخلفات، لاسيما المتراكمة في مجرى السيول وتدفقات الأمطار منعًا لانجرافها وغلقها للمسارات.

3 – التنبيه على العاملين والمقيمين بالمصائف ومرتاديها بأخذ الحيطة والحذر وإخلائها إذا لزم الأمر، ومنع السباحة والصيد خلال هذه الأيام.

4 – منع إقامة الأسواق الشعبية الأسبوعية خلال هذه الأيام، والتنسيق مع البوابات لإيقاف الوافدين للأسواق وإرجاعهم.

5 – التنسيق مع البلديات والجهات المختصة، لتحذير القاطنين بالمواقع التي قد تُشكل خطرًا عليهم مثل العشوائيات والأكشاك والمباني القديمة الآيلة للسقوط أو المقامة بمجرى السيول ومساراتها أو المقامة بالمخالفة بمحاذاة شبكات الكهرباء بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وإخلائها إذا لزم الأمر.

6 – إنهاء ظاهرة شغل الفضاء العام وإلزام جميع أصحاب المناشط بإخلاء الأرصفة والفضاءات لاسيما المعارض ومواد البناء وما في حكمها.

7 – الشروع الفوري في إزالة الخيم وطاولات العرض والمظلات الحديدية المقامة من الباعة المتجولين بالشوارع والميادين.

8 – التنسيق والتعاون مع فروع الشرطة الزراعية بتنبيه مربي المواشي والرعاة للابتعاد عن مجاري السيول والأمطار ومنع إقامة الحظائر ومواقع الإيواء قربها.

9 – التعاون مع الجهات الصحية والهلال الأحمر بنشر بلاغاتهم وارشاداتهم للمواطنين في كيفية التعامل مع هذه الظاهرة.

ودعا الكتاب إلى الشروع الفوري في التنفيذ والتواصل المباشر مع غرفة الطوارئ الرئيسية بالجهاز، ورفع موقف يومي عن جميع إجراءاتكم المتخذة في هذا السبيل والإبلاغ الفوري عن أية حوادث قد تقع واستلام أية تعليمات قد تصدر لاحقًا. (وال – بنغازي)

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