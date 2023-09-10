جهاز الحرس البلدي يُشكل غرفة طوارئ رئيسية

بنغازي 09 سبتمبر 2023 (وال)- أصدر رئيس جهاز الحرس البلدي لواء توفيق المسماري، القرار رقم (15) لسنة 2023 م، بشأن تشكيل غرفة طوارئ رئيسية.

هذا وتضمن القرار – الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى: تشكيل غرفة رئيسية للطوارئ بالجهاز تحت الإشراف المباشر لرئيس الجهاز على النحو الآتي :-

1. لواء صالح عوض عمر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية رئيسًا.

2. لواء علي يونس محمد مدير إدارة شؤون الفروع عضوًا.

3. عمید آدم حمار الصاوي مدير إدارة التفتيش والمتابعة عضوا.

وفي مادته الثانية: تتولى لجنة الطوارئ متابعة سير العمل بكافة فروع الجهاز، فيما يتعلق بمواجهة الظروف الجوية المتوقعة، ولها تلقى ونقل البلاغات والتعليمات من وإلى رئيس الجهاز، والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية، وهيئة السلامة الوطنية والإدارات الصحية والبلديات، والأجهزة الخدمية، وكل من يلزم التنسيق معه لأجل تنفيذ واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية التي تحفظ السلامة العامة للأرواح والممتلكات.

وفي المادة الثالثة: تشكل للفروع لجان فرعية تحت إشراف اللجنة الرئيسية كل في نطاق اختصاصه، برئاسة مدير الفرع وعضوية رؤساء المراكز والوحدات التابعة له، وتكون على تواصل مباشر معها.

وفي مادته الرابعة: تكون جميع هذه اللجان في حالة انعقاد دائم، لحين انتهاء التوقعات الخطرة واستقرار الوضع الجوي وصدور قرار بحلها. (وال – بنغازي)

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