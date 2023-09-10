إغلاق 4 موانئ نفطية ليبية خلال 3 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية

بنغازي 10 سبتمبر 2023 (وال)- أعلنت ليبيا عن إغلاق “4” موانئ نفطية خلال 3 أيام بسبب إعصار متوقع الذي يضرب الساحل الليبي، بحسب ما ذكره مهندسين بقطاع النفط لوكالة الأنباء رويترز.

هذا وتشمل عملية الإغلاق الموانئ: رأس لانوف، والزويتينة، والبريقة، والسدرة.

وتسعى ليبيا إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 8 % بحلول ديسمبر المقبل، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، بحسب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في مقابلة مع “بلومبرغ” في شهر مايو الماضي. (وال – بنغازي)

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