ارتفاع ملحوظ للدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 10 سبتمبر 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 10 سبتمبر 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8627 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2034 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0604 دينار، والدولار الكندي 3.5649 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1811 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2964 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3239 دينار، والدينار التونسي 1.5516 دينار، والدرهم المغربي 0.4786 دينار ليبي.