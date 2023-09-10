جلوبال بلاتس: الوطنية للنفط في حالة “تأهب” واحتمال استبعاد العمال من المواقع النفطية

ذكرت وكالة جلوبال بلاتس البريطانية اليوم الأحد أن ليبيا أغلقت أربعة موانئ نفطية كإجراء احترازي، بينما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة التأهب القصوى اليوم 10 سبتمبر قبل أن يتجه إعصار محتمل إلى البلاد .

وقال مصدر مطلع للوكالة البريطانية إن موانئ رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة ستغلق لمدة ثلاثة أيام على الأقل كما أكد مسؤول كبير بالمؤسسة الوطنية للنفط إغلاق الميناء .

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنه يتعين على جميع الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط تقليل الحركة خارج المواقع النفطية ووقف الرحلات الجوية بين الحقول .

وتابعت المؤسسة الوطنية للنفط بالقول إنه ينبغي أيضًا مراقبة حركة الموانئ والشحنات واتخاذ الخطوات إذا لزم الأمر لحماية الوحدات الصناعية وخطوط الإنتاج ووحدات التخزين والمرافق من الفيضانات قد تتضمن الخطوات استبعاد العمال والمعدات من المواقع .

وأشارت الوكالة إلى أن انخفض مستوى إعصار دانيال الذي ضرب اليونان وتركيا في الأيام الماضية إلى عاصفة شبه استوائية بحلول 9 سبتمبر ومن المتوقع أن يؤدي إلى “تأثيرات شديدة” على ليبيا وفقًا لتقرير صادر عن خدمة الأرصاد الجوية في الشرق الأوسط .

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