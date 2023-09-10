سقوط أبراج دوائر “قنفودة – القوارشة” نتيجة الرياح الشديدة ليلة البارحة

بنغازي 10 سبتمبر 2023 (وال) -أعلنت الشركة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة سقوط أبراج دوائر ( قنفودة – القوارشة 1 – 2 جهد 30 kv )،نتيجة الرياح الشديدة ليلة البارحة .

وأوضحت الشركة – في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك – أن العمل جاري الآن بحصر الأضرار والإصلاح من قبل فرق الصيانة.

وقالت الشركة أن هذه الدوائر التي تضررت هي المصدر الوحيد لمحطة قنفودة .

وفي تصريح سابق، أوضح رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، المهندس موسي السليماني – في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الليبية – أن ليلة أمس شهدت العديد من الانقطاعات للتيار الكهرباء في مناطق متعددة بمدينة بنغازي ومناطق أخرى، جراء تعرض عدد من منشآت الكهرباء لتأثير كبير سواء على خطوط النقل جودة الفائق، أو خطوط التوزيع، جراء الرياح العاتية التي استمرت طوال الليلة الماضية.

وقال السليماني ” تعرضت العديد من الأعمدة الكهربائية والأسلاك للسقوط، وأعطال في عدة أبراج كهربائية، والتي يصعب على رجال الكهرباء في هذه الظروف السيئة للطقس البدء في عمليات الصيانة والإصلاح فالخطة الآن تأمين الأعطال عند سقوط الأعمدة والأسلاك وتغذية العطل بمصدر بديل.

وتوجه رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، المهندس موسي السليماني، عبر وكالة الأنباء الليبية، بتحذير للمواطنين بعدم اقترابهم ومحاولتهم لإصلاح أي عطل كهربائي. (وال – بنغازي)

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