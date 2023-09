أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال اجتماع مع بالنائب بالمجلس الرئاسي السيد “موسى الكوني”، اليوم الاحد، تعليماته بصرف المخصصات المالية لمركز سبها الطبي حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له خدمة للمرضى.

وبحث “الكوني” مع “الكبير” آليات تذليل المشاكل والصعوبات المالية التي تعيق عمل المستشفى باعتباره وجهة المرضى بالمنطقة الجنوبية.

The post “الكبير” يصدر تعليماته بصرف المخصصات المالية لمركز سبها الطبي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا