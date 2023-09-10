خاص.. عميد بلدية المرج يفصح لصدى حصرياً عن الأوضاع بداخل المدينة وحجم الأضرار 

صرح عميد بلدية المرج “وليد صلهوب” لصحيفة صدي الإقتصادية حصرياً اعتبر أن المرج من المناطق التي تعرضت لكميات كبيرة من هطول الأمطار بشكل متواصل، وتم غرق منازل وعدد من الأسر بحدود 50 أسرة، بحيث تم إخلائهم من منازلهم، وهناك أراضي زراعي غمرت بالكامل، والشوارع الرئيسية والسيارات.

وتابع قوله بأن الوضع تحت السيطرة ولكن الأضرار أضرار مادية وليس بشرية، وأكد بأن الأحوال الجوية مازالت غير مستقرة مع وجود رياح قوية .

وأكد بعدم وجود أضرار بشرية وجود أضرار مادية فقط وغرق المنازل بالمياه، مضيفاً بوجود إستعدادات كاملة، بالنسبة للجهات العامة متواجدة وجميع الجهات الأمنية متواجدة، ولكن لا توجد حلول لأن نسبة المياه كبيرة، وأكد دخول للمياة لمحطة المرج واغلاق المحطة لسحب المياه منها وتعاني المدينة من إنقطاع التيار الكهربائي.

وتابع قوله: بالنسبة للعائلات التي تم نزوحها ذهبت إلى أقاربهم، ، مؤكداً احتياج العائلات إلو تموين وهذا الإعصار جاء فى ظروف صعبة، وتم تجهيز أماكن نزوح العائلات،والطريق الرئيسية الساحلي مغلقة ومغمرة بالمياه، وبالنسبة إلى الأضرار داخل المنازل تم السيطرة عليها ولكن هذه العائلات تحتاج إلى دعم معنوي.

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