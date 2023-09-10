خاص.. عميد بلدية شحات لصدى: لا إستعدادات من الحكومة لمواجهة الاعصار وكل المساعدات ذاتية

صرح عميد بلدية شحات “حسين بودرويشة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حول أهم مستجدات إعصار دانيال في المدينة بالقول: لا توجد أي استعدادات من الحكومة إلى هذه اللحظة توجد فقط مساعدات ومجهودات أهالي المدينة وكلها اجتهادات شخصية من أبناء المدينة من أفراد الشركة العامة للمياه والصرف الصحي والمرور والاسعاف وهيئة السلامة .

وأضاف بالقول: وضعنا بعض الأهالي المتضررين في بيوت الشباب والمدارس مع حدوث انقطاع بالتيار الكهربائي عن المدينة وصَحب العاصفة ارتفاع غير مسبوق لمنسوب المياه ، مضيفاً بعدم وجود أضرار بشرية فقط أضرار مادية .

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