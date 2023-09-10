الوطنية للنفط : استهلاك الغاز محليا بلغ 922 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية

طرابلس 10 سبتمبر 2023 (وال) – قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 922 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها على فيسبوك، أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء بلغ 773 مليون قدم مكعب، واستهلاك المؤسسة الوطنية للنفط وصل إلى 106 ملايين قدم مكعب.

وأشارت إلى أن مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى استهلكت 38 مليون قدم مكعب، فيما بلغ استهلاك مصانع الأسمنت خمسة ملايين قدم مكعب. (وال – طرابلس)

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