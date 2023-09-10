افتتاح محطة وقود جديدة بمحلة غدوه ببلدية سبها

سبها 10 سبتمبر 2023 (وال)- احتفل بمحلة غدوه ببلدية سبها، بافتتاح محطة جديدة للوقود تحت رقم (1063)، بحضور عضو وزارة الاقتصاد خليفة ابلاعو، ومدير مكتب المحطات وخدمات التوزيع عبد العال كرزاب، وعضو التفتيش عبد الحميد الغيط، وعن الإدارة العامة للمالية والمراجعة علي خليفة، وعلي الواعر عن مكتب المحطات علي الواعر، ولفيف من أهالي المحلة.

وأوضحت شركة البريقة لتسويق النفط أن هذه الخطوة تأتي في إطار المتواصل في توفير الوقود ومشتقاته، ومن خلال الترشيد والتوجيهات المتواصلة من قبل رئيس الشركة، تسعى جاهدة لافتتاح محطات توزيع وقود جديدة بكافة مناطق البلاد، تكون خاضعة للإشراف والمتابعة المباشرة لشركة البريقة لتسويق النفط.(وال – سبها)

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