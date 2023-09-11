تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 11 سبتمبر 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8507 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2023 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0689 دينار، والدولار الكندي 3.566 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1805 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2932 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3206 دينار، والدينار التونسي 1.5512 دينار، والدرهم المغربي 0.4774 دينار ليبي.