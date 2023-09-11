خاص.. مدير المركز الطبي بالبيضاء يفصح لصدى عن خسائر بالملايين .. ويوضح حجم الأضرار

كشف مدير المركز الطبي بالبيضاء “عبد الرحيم مازق ” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حول وضع المدينة جراء الفيضانات و إعصار دانيال الذي ضرب المدينة: وضع المدينة يعتبر كارثي وفي حالة منكوبة جراء الفيضانات مع انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع جميع وسائل الاتصال وتحاول فرق الانقاذ إنقاذ العائلات العالقة جراء السيول.

وتابع بالقول : أن السيول دخلت لمركز البيضاء الطبي نتيجة لإنهيار السور المبني ونتيجة لذلك تم اخلاء المبنى واجلاء المرضى منه.

وأضاف : أن الخسائر المادية كبيرة جداً تقدر بالملايين وفقدان عدد من الأجهزة المهمة مثل جهاز الرنين المغناطيسي .

وقال إن احصائيات الوفيات التي وصلت إلينا هي 20 حالة وفاة 7 من داخل مدينة البيضاء 6 من مدينة شحات 7 من منطقة قندولة في ضواحي مدينة البيضاء .

وأفاد باستلام العديد من بلاغات الوفيات لمركز البيضاء الطبي ولكن إلى الآن لم تصل للمركز .

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