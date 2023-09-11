الحرس البلدي سرت يُقفل صيدلية ومختبر تحاليل بالشمع الأحمر

سرت 11 سبتمبر 2023 (وال)- أطلق أعضاء وحدة الدوريات بمركز الحرس البلدي سرت، حملة تفتيشية مكتفة داخل المدينة، استهدفت عددًا من الصيدليات الطبية ومختبرات التحاليل الطبية وعيادات علاج الأسنان.

وقال مصدر بفرع الجهاز – لمراسل “وال” بسرت: إن الحملة أسفرت عن ضبط مواد منتهية الصلاحية من الأدوية داخل عددٍ من الصيدليات، و قد صودرت نظرًا لانتهاء صلاحيتها، وكذلك ضبط مواد طبية للتحاليل داخل المختبرات الطبية و صودرت أيضا.

وأوضحت المصادر أنه تم تشميع صيدلية ومختبرا للتحاليل الطبية لمخالفتهما للاشتراطات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. (وال – سرت)

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