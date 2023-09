خاص.. مصدر بالمركزي لتبادل: نقدم دعم ارصدة المصارف بالمنطقة الشرقية بقيمة 5.4 مليار دينار

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لقناة تبادل، بأن المركزي يشكل خلية ازمة والتواصل المستمر بين المحافظ “الصديق الكبير” ونائب المحافظ “مرعي البرعصي” و فروع المصارف التجارية ، لدعم ارصدة المصارف بقيمة 5.4 مليار دينار لمساعدتها في مواجهة الازمة وتلبية احتياجات الحكومة والمواطنين من السيولة لدعم المناطق المنكوبة بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المصدر في تصريحه لتبادل بأنه تم الاعلان عن تسيير جسر جوي ابتدا من صباح يوم الغد لنقل شحنات سيولة لمطار الابرق بمدينة البيضاء و مطار بنينا بمدينة بنغازي، ذلك لتوفير احتياجات المناطق من السيولة.

ويذكر بأنه جاء ذلك نظرا للظروف القاهرة التي تمر بها مدن المنطقة الشرقية نتيجة اعصار دانيال ، واعلان منطقة درنة منطقة منكوبة و بعض مناطق الشرق الليبي.

