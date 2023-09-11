اقتصاد

خاص: المركزي يفصح لصدى عن دعم المصارف بمدن شرق البلاد بقيمة 5.4 مليار

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أنه نظراً للظروف القاهرة التي تمر بها مدن المنطقة الشرقية نتيجة اعصار دانيال ، واعلان منطقة درنة منطقة منكوبة و بعض مناطق الشرق الليبي ،مصرف ليبيا المركزي يشكل خلية أزمة والتواصل المستمر بين السيد المحافظ ونائب المحافظ وفروع المصارف التجارية ، لتوفير احتياجاتها من السيولة.

حيث تم الاعلان عن تسيير جسر جوي ابتداءً من صباح يوم الغد لنقل شحنات سيولة لمطار الابرق بمدينة البيضاء و مطار بنينا بمدينة بنغازي ،ودعم أرصدة المصارف بقيمة 5.4 مليار دينار لمساعدتها في مواجهة الازمة وتلبية احتياجات الحكومة والمواطنين من السيولة لدعم المناطق المنكوبة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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