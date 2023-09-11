خاص: المركزي يفصح لصدى عن دعم المصارف بمدن شرق البلاد بقيمة 5.4 مليار

قال مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أنه نظراً للظروف القاهرة التي تمر بها مدن المنطقة الشرقية نتيجة اعصار دانيال ، واعلان منطقة درنة منطقة منكوبة و بعض مناطق الشرق الليبي ،مصرف ليبيا المركزي يشكل خلية أزمة والتواصل المستمر بين السيد المحافظ ونائب المحافظ وفروع المصارف التجارية ، لتوفير احتياجاتها من السيولة.

حيث تم الاعلان عن تسيير جسر جوي ابتداءً من صباح يوم الغد لنقل شحنات سيولة لمطار الابرق بمدينة البيضاء و مطار بنينا بمدينة بنغازي ،ودعم أرصدة المصارف بقيمة 5.4 مليار دينار لمساعدتها في مواجهة الازمة وتلبية احتياجات الحكومة والمواطنين من السيولة لدعم المناطق المنكوبة .

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