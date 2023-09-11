الوطنية للنفط تعلن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي لبعض المؤسسات والمصانع العامة

طرابلس 11 سبتمبر 2023 (وال) -أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي لبعض المؤسسات والمصانع بلغ (922) مليون قدم مكعب يوم السبت الماضي 09 سبتمبر 2023.

حيث بلغ استهلاك محطات الكهرباء من الغاز (773) مليون قدم مكعب، واستهلاك مجمع الحديد والصلب وبعض المصانع الصغيرة الأخرى (38) مليون قدم، فيما بلغ استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط من الغاز (106) مليون قدم، ومصانع الإسمنت (5) مليون قدم من الغاز وذلك بحسب إحصائية أصدرتها المؤسسة يوم السبت الماضي . (وال) م ب / س خ.

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