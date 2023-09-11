إضافة بالصور.. لجنة الطوارئ بالمؤسسة الوطنية للنفط تُسير قافلة مساعدات عاجلة للمدن المنكوبة بمنطقة الجبل الأخضر

بنغازي 11 سبتمبر 2023 (وال)- سيّرت لجنة الطوارئ بالمؤسسة الوطنية للنفط من مدينة بنغازي مساء اليوم الإثنين، قافلة مساعدات متجهة للمدن المنكوبة بمنطقة الجبل الأخضر جراء عاصفة دانيال.

وقال مدير المكتب الإعلامي بشركة الخليج العربي للنفط أحمد العريبي: إنه تم تسيير قافلة محملة بالمساعدات الإنسانية وجسر جوي لمطار الأبرق، بتعليمات من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وقد وجه تعليماته بتوفير كل الإمكانيات الأزمة والمتوفرة بشركات قطاع النفط، لمساعدة المناطق المنكوبة من عاصفة دانيال.

وأضاف العريبي أنه تم تكليف رئيس شركة الخليج العربي للنفط محمد بلقاسم برئاسة لجنة الطوارئ المشكلة من رؤساء الإدارات التابعة لقطاع النفط، وتم وضع خطة للعمل على تنفيذها، وإيصال المساعدات الإنسانية لكل المناطق المتضررة، وتسيير جسر جوي إلى مطار الأبرق لنقل أطقم طبية ومواد صحية وخيم وغيرها من المواد الأزمة.

وأشار العريبي إلى أن القافلة التي انطلقت من مدينة بنغازي، شملت فرقا من الأطقم الطبية والطبية المساعدة وآليات ثقيلة وشاحنات كبيرة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والأغطية والخيام وسيارات الإسعاف والمطافئ وسيارات دفع رباعي، مع تخصيص طائرة عمودية لإنقاذ المواطنين العالقين الذين يستحيل الوصول إليهم بالشكل الاعتيادي.(وال- بنغازي) هــ ع

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